Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá T.

Hậu quả, cháu Q. tử vong.Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Bá T. để điều tra về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.Quá trình điều tra, cơ quan Công an phát hiện giấy phép lái xe hạng D của Nguyễn Bá T. đã hết hạn nhưng T. không thực hiện thủ tục cấp đổi theo quy định. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.