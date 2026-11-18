Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người
Trong lúc điều khiển xe tải lưu thông đến ngã ba Quốc lộ 15- ĐH54 (địa bàn xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh), tài xế Nguyễn Bá T. (1994, trú xã Đức Thịnh) thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không bảo đảm an toàn nên để xe tải va chạm với xe đạp do cháu N.T.Q. (2014, trú xã Đức Thịnh) điều khiển.
Hậu quả, cháu Q. tử vong.Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Bá T. để điều tra về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.Quá trình điều tra, cơ quan Công an phát hiện giấy phép lái xe hạng D của Nguyễn Bá T. đã hết hạn nhưng T. không thực hiện thủ tục cấp đổi theo quy định. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khoi-to-tai-xe-gay-tai-nan-chet-nguoi-post361164.html