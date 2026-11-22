Trước đó, vào khoảng 15h ngày 15/11, Bùi Xuân Hay (sinh năm 1983, trú tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô tải, chở theo vợ và con trai, lưu thông trên đường ĐT452A thuộc xã Diên Hà.

Khi đến khu vực cách cầu Duyên Hải khoảng 50m, xe ô tô tải do anh N.V.P. (trú tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đi cùng chiều, từ phía sau vượt lên bên trái và va chạm với ốp gương chiếu hậu xe của Hay.

Sau va chạm, Hay điều khiển xe vượt lên, chặn xe của anh N.V.P. lại. Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi.

Bị can Bùi Xuân Hay bị khởi tố tội giết người sau va chạm giao thông trên đường. (Ảnh: CAHY).

Lúc này, Hay dùng tay đấm vào vùng mặt anh P. rồi định rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, anh P. nhảy lên bám vào gương chiếu hậu phía trước đầu xe, yêu cầu Hay dừng xe để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Mặc dù biết rõ anh P. đang bám vào gương chiếu hậu phía trước đầu xe và nhận thức được việc tiếp tục điều khiển phương tiện có thể khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương hoặc tử vong, Hay vẫn tiếp tục lái xe.

Hay điều khiển xe di chuyển với tốc độ khoảng 30km/h, liên tục đánh lái nhằm mục đích khiến anh P. không thể tiếp tục bám vào xe.

Hậu quả, khi đi đến km H1/11 đường ĐT452 thuộc thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, anh P. bị ngã xuống đường, văng qua thành hộ lan.

Tuy anh P. được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Hay về tội “Giết người”, quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ nội dung vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.