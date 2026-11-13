Khởi tố tài xế điều khiển xe đi sai làn đường khiến 2 người tử vong

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Minh Trung (sinh năm 1987, ngụ xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế Phan Minh Trung tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 23/7/2026, tại Km 18+300 Đường tỉnh 909 (thuộc ấp Hậu Lộc, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long), xe cần trục bánh lốp do Phan Minh Trung điều khiển lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 53 đi Đường tỉnh 905. Khi đến địa điểm trên, phương tiện này đã xảy ra va chạm với xe đạp điện do em L.N.H (sinh năm 2011) điều khiển, chở phía sau là em N.H.B.D (sinh năm 2011, cùng ngụ xã Cái Ngang) đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do cả tài xế Phan Minh Trung và em L.N.H đều điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi không đúng phần đường quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.