Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Phúc Lợi đã phát hiện, điều tra làm rõ vụ việc một tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chỉnh sửa, can thiệp trái phép vào ứng dụng Xanh SM Driver nhằm thay đổi hệ thống điều phối đơn hàng để trục lợi. Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Trung Huy (SN 2001, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Huỳnh Trung Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tp.Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, Huy là tài xế xe ôm công nghệ của hãng Xanh SM. Do muốn tránh nhận các đơn giao đồ ăn và giao hàng chậm, đối tượng đã tìm kiếm, tải phần mềm trên Internet, chỉnh sửa mã nguồn ứng dụng Xanh SM Driver, vô hiệu hóa chức năng bắt buộc cập nhật và thay đổi thông tin phiên bản nhằm vượt qua hệ thống kiểm soát, truy cập trái phép các chức năng của ứng dụng.

Đáng chú ý, Huy còn bán phần mềm đã chỉnh sửa cho một số tài xế khác với giá 1 triệu đồng, thu lợi bất chính khoảng 8 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Trung Huy về hành vi Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Qua vụ việc, Công an Tp.Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng các nền tảng công nghệ; tuyệt đối không tự ý chỉnh sửa, mua bán hoặc sử dụng phần mềm can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp để trục lợi. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.