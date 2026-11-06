Khởi tố quản lý siêu thị ở Phú Thọ trốn thuế hơn 534 triệu đồng

Ngày 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiển (SN 1981, trú tại thôn 2, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cán bộ công an lấy lời khai đối tượng Hiển.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Thanh Sơn phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động bán hàng và thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế tại Siêu thị Hưng Thịnh, thuộc Công ty TNHH Thương mại sản xuất xây dựng và dịch vụ giải trí Thanh Hương, có địa chỉ tại thôn Nhang Quê, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Từ thông tin ban đầu, Công an xã Thanh Sơn đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và phối hợp với Cơ quan CSĐT làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1 đến hết tháng 12/2025, nhằm cạnh tranh về giá bán hàng hóa với các cửa hàng khác, Hiển đã bán hàng cho một số cá nhân là chủ hộ kinh doanh trên địa bàn nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không ghi chép các giao dịch vào sổ sách kế toán của công ty và không kê khai thuế theo quy định.

Tổng giá trị hàng hóa không được kê khai thuế là hơn 6,65 tỉ đồng. Theo kết quả giám định về thuế của Thuế tỉnh Phú Thọ, số tiền thuế giá trị gia tăng tương ứng bị trốn là hơn 534,8 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hiển đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hiển. Trong quá trình điều tra, cơ quan này đã thu hồi toàn bộ số tiền thuế bị trốn là 534.812.852 đồng, góp phần bảo đảm thu hồi khoản thất thu cho ngân sách nhà nước.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của bị can và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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