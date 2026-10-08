Khởi tố Phúc 'Què' về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8.10, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Đình Phúc (SN 1975, biệt danh là Phúc “Què” trú tại phường Yên Bái) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 9h ngày 29.9 tại ngõ 121 đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Bái, trong quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng chức năng phát hiện Phúc đang tàng trữ một túi nilon bên trong có chứa chất ma túy.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian hoạt động, sử dụng xe ba gác không gắn biển số, chở theo trẻ nhỏ để thực hiện hành vi tàng trữ chất ma túy nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Theo tài liệu, năm 2022 Phúc “Què” bị Công an TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái (cũ) khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, Phúc bị Tòa án nhân dân TP. Yên Bái (cũ) xử phạt 8 năm tù. Tuy nhiên do Phúc là người tàn tật nên được hoãn chấp hành án.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.