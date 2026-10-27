Khởi tố phụ xe khách đánh người gãy tay

Ngày 27/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Linh (SN 1990), trú tại xã Yên Lãng (Phú Thọ) về tội "Cố ý gây thương tích".

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận đơn trình báo của anh Lương Thanh Tuấn (SN 1981), trú tại phường Thanh Miếu (Phú Thọ) về việc bị một người dùng gậy đánh gây thương tích.

Đối tượng Bùi Văn Linh tại cơ quan Công an.

Theo trình báo, khoảng 5h51 cùng ngày, anh Tuấn điều khiển xe ô tô khách loại 29 chỗ, di chuyển từ Việt Trì đi bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Khi đến khu vực ngã tư Quán Tiên, thuộc phường Vĩnh Yên, anh Tuấn gặp xe khách của nhà xe Tuấn Anh Lập Thạch. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau qua điện thoại.

Khi đến khu vực đón, trả khách thuộc tổ dân phố Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phúc, anh Tuấn dừng xe và vẫn ngồi trên ghế lái. Lúc này, Bùi Văn Linh, phụ xe của nhà xe Tuấn Anh Lập Thạch, cầm gậy màu đen dạng gậy bóng chày, tiến đến mở cửa xe và đánh anh Tuấn. Anh Tuấn giơ tay trái lên đỡ nhưng bị gậy đánh trúng cổ tay, dẫn đến gãy xương tay trái.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và ra các quyết định tố tụng đối với Bùi Văn Linh theo quy định của pháp luật.