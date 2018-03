Khởi tố phụ huynh đánh, ép nữ sinh thực tập quỳ xin lỗi trẻ

Liên quan đến vụ giáo sinh bị phụ huynh học sinh hành hung tại trường, Công an sở tại đã quyết định khởi tố phụ huynh Phan Thị Nghĩa về tội 'Làm nhục người khác'.

Giáo sinh P.T.H đang điều trị tại bệnh viện

Ngày 30/3, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa (SN 1983, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh), về tội “Làm nhục người khác”.

Theo CQĐT, Phan Thị Nghĩa là người đã hành hung, kéo tóc, bắt giáo sinh P.T.H (SN 1997) quỳ xin lỗi con trai mình vào sáng ngày 22/3 tại trường Mầm non Việt - Lào, TP Vinh. Sau đó, giáo sinh P.T.H. được đưa đến Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Nghệ An. Tại đây, các bác sỹ kết luận bệnh nhân H. có hiện tượng nhau thai bóc tách, đe dọa sảy thai.

Thời điểm bị bà Nghĩa đánh, giáo sinh H. đã nói, bản thân đang mang thai nhưng phụ huynh này không dừng lại và tuyên bố “mang thai cũng đánh”. Sự việc đã gây bức xúc dư luận, nhất là xảy ra trước mặt các em bé.

Giáo sinh P.T.H. đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý bà Phan Thị Nghĩa hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Làm nhục người khác.

Giáo sinh H. đang điều trị tại trung tâm y tế.

Công an TP Vinh đã trưng cầu giám định pháp y đối với giáo sinh P.T.H. để có căn cứ xử lý bà Phan Thị Nghĩa. Kết quả giám định pháp y cho thấy giáo sinh P.T.H bị tổn hại sức khỏe 0% nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh không khởi tố bà Phan Thị Nghĩa về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, có đủ cơ sở để khởi tố bà Nghĩa về tội “Làm nhục người khác” nên Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Nghĩa về tội “Làm nhục người khác”.

Tại CQĐT, bà Phan Thị Nghĩa thừa nhận hành vi của mình. Bà Nghĩa cho rằng vết bầm trên cẳng chân trái của con mình (cháu T.Đ.K, lớp 5 tuổi E, Trường Mầm non Việt - Lào) là do giáo sinh P.T.H đánh nên bà đến trường đánh, bắt giáo sinh này xin lỗi con trai.

Hiện Công an thành phố Vinh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ