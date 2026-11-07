Khởi tố Phó Tổng giám đốc Thủy điện A Vương liên quan vụ án tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Công bố thông tin của Thủy điện A Vương ngày 5/11

Theo công bố, ngày 4/11/2026, CTCP Thủy điện A Vương cho biết nhận được thông tin về quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Quang của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Vụ việc liên quan đến thời gian ông Quang đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Thủy điện A Vương khẳng định vụ việc liên quan đến cá nhân ông Phạm Đình Quang, không liên quan đến hoạt động của Công ty.

Ông Phạm Đình Quang có nhiều năm công tác trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ kỹ thuật điện. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Thủy điện A Vương, ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3).

Tháng 12/2018, ông Quang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đồng thời từng đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Đảng ủy Nhà máy. Đến ngày 1/1/2024, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc CTCP Thủy điện A Vương với thời hạn 5 năm.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là công trình điện quy mô lớn thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng công suất 1.200 MW, gồm hai tổ máy, mỗi tổ máy 600 MW, với tổng mức đầu tư khoảng 36.000 tỷ đồng.

Công trình được khởi công tháng 3/2014 và khánh thành tháng 9/2019. Theo thiết kế, nhà máy có khả năng cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh đó, EVN còn triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, công suất 600 MW, tổng mức đầu tư khoảng 23.927 tỷ đồng, đưa vào vận hành trong năm 2019. Tính chung hai dự án có tổng công suất 1.800 MW, tổng vốn đầu tư gần 60.000 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, CTCP Thủy điện A Vương duy trì kết quả có lãi trong những năm gần đây. Theo Báo cáo tài chính quý III/2026 của doanh nghiệp, Thủy điện A Vương có doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt gần 200 tỷ đồng, giảm khoảng 2,4% so cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm, lợi nhuận gộp vẫn tăng lên mức hơn 134 tỷ đồng (so với 127,3 tỷ đồng ở quý III/2025).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Thủy điện A Vương đạt hơn 463 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt hơn 257 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 198 tỷ đồng.