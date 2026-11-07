Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Thủy điện A Vương

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (mã: AVC) vừa có công bố thông tin bất thường về việc ông Phạm Đình Quang - Phó Tổng giám đốc công ty, bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan đến thời gian công tác tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Quang, nguyên Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hiện giữ chức Phó Tổng giám đốc Thủy điện A Vương.

Thủy điện A Vương khẳng định vụ việc liên quan đến cá nhân ông Phạm Đình Quang, không liên quan đến hoạt động của công ty.

Ông Phạm Đình Quang - Phó Tổng giám đốc Thủy điện A Vương. Ảnh: AVC.

Ông Quang từng đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3).

Tháng 12/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đồng thời từng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhà máy.

Đầu năm 2024, ông Quang chuyển công tác và được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện A Vương với thời hạn 5 năm.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là một trong những công trình điện quy mô lớn tại khu vực phía Nam, thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, địa bàn tỉnh Bình Thuận trước đây.

Dự án do EVN làm chủ đầu tư, có tổng công suất 1.200MW, gồm hai tổ máy, mỗi tổ máy công suất 600MW. Tổng vốn đầu tư 36.000 tỷ đồng.

Công trình được khởi công tháng 3/2014, chính thức khánh thành tháng 9/2019. Theo thiết kế, nhà máy có khả năng cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh nhà máy Vĩnh Tân 4, EVN còn triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, công suất 600MW, với tổng vốn đầu tư khoảng 23.927 tỷ đồng. Dự án mở rộng được đưa vào vận hành trong năm 2019.

Tính chung, hai dự án có tổng công suất 1.800MW và tổng vốn đầu tư công bố gần 60.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, những năm gần đây Thuỷ điện A Vương đều duy trì kết quả ổn định. Năm 2022 công ty lập đỉnh cả về doanh thu (vượt 1.000 tỷ đồng) và lợi nhuận 572 tỷ đồng.

Sau năm bùng nổ, doanh thu và lợi nhuận giảm sút nhưng vẫn duy trì mức hàng trăm tỷ đồng.

Năm 2025 vừa qua doanh thu giảm về mức 369 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn duy trì đạt 335 tỷ đồng.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 463 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 198 tỷ đồng.