Theo đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Bảo Nguyên (SN 1975, ngụ xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Duy Đoàn (SN 1982, ngụ xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, Nguyên là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng SIS (trụ sở tại TP Đà Nẵng), còn Đoàn là nhân viên công ty.

Hiện trường vụ đổ thải trái phép. Ảnh Công an Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, năm 2019, công ty của Nguyên mua lại toàn bộ máy móc của Công ty TNHH Đá Hoa Cương để tổ chức chế biến đá tại xã Tuy Phước Tây.

Trong quá trình chế biến đá granite, nhà máy phát sinh chất thải rắn gồm bột đá và rẻo đá. Tuy nhiên, Nguyên không tổ chức thu gom, xử lý theo quy định mà giữ lại để sử dụng nâng nền khuôn viên nhà máy.

Từ năm 2019 đến nay, Nguyên bị xác định đã chỉ đạo Đoàn thuê xe vận chuyển chất thải rắn tập kết tại một số khu vực trong khuôn viên nhà máy, gây ô nhiễm môi trường.

Kết quả khám nghiện hiện trường và giám định xác định tổng khối lượng bột đá và rẻo đá bị đổ thải trái phép là hơn 582 tấn. Đây là chất thải rắn thông thường.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.