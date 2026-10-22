Khởi tố nữ tài xế xe Lexus chống người thi hành công vụ

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, ngày 21/10, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh (SN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội Chống người thi hành công vụ. VKSND tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh.

Lê Kim Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Trước đó, vào khoảng 16h05 ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Phú, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 24A-412.53 do Lê Kim Anh điều khiển chạy với tốc độ 59 km/h tại đoạn đường có giới hạn tốc độ 50km/h. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, sau khi được thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu xuất trình giấy tờ theo quy định, Lê Kim Anh không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe.

Nữ tài xế điều khiển xe Lexus tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy. (Ảnh cắt từ clip vi phạm)

Khi được yêu cầu vào vị trí làm việc, Lê Kim Anh không chấp hành mà lên xe, đóng cửa, nổ máy, cố tình điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Mặc dù cán bộ CSGT và 2 cán bộ CSCĐ nhiều lần ra tín hiệu, yêu cầu dừng xe để làm việc, Lê Kim Anh vẫn tiếp tục điều khiển ô tô tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng CSĐT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Cam Đường tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc; yêu cầu Lê Kim Anh đưa xe ô tô biển kiểm soát 24A-412.53 trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định. Kết quả kiểm tra cho thấy Lê Kim Anh không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.