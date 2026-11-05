Khởi tố nữ tài xế VF3 lái ô tô chèn ép xe của thai phụ ở Lào Cai

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại phường Lào Cai) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 15h ngày 1/11, Võ Tuyết Sang điều khiển ô tô VinFast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.24, liên tục áp sát, chèn ép và xảy ra va chạm với xe của chị T. (SN 1990, trú tại phường Cam Đường).

Khởi tố bị can Võ Tuyết Sang. Ảnh: MXH. ↵

Vụ việc xảy ra tại khu vực tổ dân phố 24 Kim Tân, phường Lào Cai, khiến xe của chị T. đổ xuống đường.

Đáng chú ý, chị T. đang mang thai và phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai sau vụ va chạm.

Trước đó, người phụ nữ chia sẻ thai nhi là kết quả của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), sau 10 năm vợ chồng mong mỏi có con. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cả hai mẹ con.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.