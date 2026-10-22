Khởi tố nữ tài xế tăng ga ô tô bỏ chạy khi bị công an kiểm tra

Người điều khiển xe ô tô Lê Kim Anh tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quỳnh Trang

Công an Lào Cai khởi tố người điều khiển ô tô tăng ga bỏ chạy khi bị kiểm tra

Ngày 22/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Kim Anh (32 tuổi, trú phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, khoảng 16 giờ 5 phút ngày 19/10, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ trên đường Trần Phú, phường Cam Đường.

Phát hiện ô tô nhãn hiệu Lexus biển số 24A-412.53 điều khiển chạy với tốc độ 59km/h tại đoạn đường cho phép tối đa 50km/h, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Khi được thông báo lỗi vi phạm, người điều khiển xe ô tô này là Lê Kim Anh không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe.

Nữ tài xế điều khiển xe Lexus tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Khi được yêu cầu vào vị trí làm việc, Lê Kim Anh không chấp hành mà lên ô tô, đóng cửa, nổ máy để rời đi. Dù cán bộ Cảnh sát giao thông và 2 cán bộ cảnh sát cơ động nhiều lần ra tín hiệu dừng xe, nữ tài xế vẫn điều khiển ô tô tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau sự việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Cam Đường xác minh, yêu cầu Lê Kim Anh đưa ô tô trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Làm việc với cơ quan công an, Lê Kim Anh thừa nhận hành vi vi phạm, kết quả kiểm tra không phát hiện nữ tài xế có nồng độ cồn hoặc chất ma túy trong cơ thể.