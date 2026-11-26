Bị can Trần Thu Hà.

Ngày 26/11, Công an TP Quảng Ninh thông tin Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Yên Tử, TP Quảng Ninh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 17/10 trên đường Quang Trung, đoạn qua tổ 1, khu Thanh Sơn 2, phường Uông Bí. Khi đó, ô tô con do Hà điều khiển va chạm với xe máy do anh T.Đ.L. (SN 1981) cầm lái, chở theo vợ là chị N.T.T.H. (SN 1994). Hai vợ chồng cùng trú tại khu Lâm Sinh 1, phường Đông Mai, TP Quảng Ninh.

Sau va chạm, anh L. tử vong trên đường đi cấp cứu, chị H. bị thương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Hà thiếu chú ý quan sát, điều khiển ô tô không đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm với xe máy của anh L.

Qua vụ việc, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người điều khiển phương tiện tập trung quan sát, đi đúng phần đường, làn đường, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn.