Khởi tố nữ tài xế ô tô chèn ép, tông người phụ nữ mang thai ở Lào Cai

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 1/11, chị Phạm Thị T(SN 1990, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường Hoàng Liên, theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường.

Khi đến khu vực chung cư Tecco, phường Lào Cai, ô tô biển kiểm soát 24A-376.24 do Võ Tuyết Sang điều khiển đi cùng chiều, nhập làn nhưng không bật tín hiệu chuyển hướng. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Võ Tuyết Sang bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng sau vụ điều khiển ô tô ép và đâm vào xe máy điện của một phụ nữ đang mang thai.

Tiếp tục di chuyển khoảng 200m, chị T dừng xe gần khu vực đèn tín hiệu giao thông cầu Kim Tân. Tại đây, Sang điều khiển ô tô ép xe máy điện của chị T sát vào lề đường.

Khi chị T điều khiển xe vượt lên phía trước ô tô để chờ đèn đỏ, Sang tiếp tục lái xe đâm vào xe máy điện khiến phương tiện đổ xuống lòng đường.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường (Ảnh: Công an Lào Cai).

Sau đó, chị T tiến đến mở cửa phụ ô tô để tranh cãi với Sang. Người phụ nữ này xuống xe, hai bên tiếp tục xô đẩy, cãi chửi nhau. Được người dân can ngăn, Sang điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.