Khởi tố nữ tài xế ô tô chèn ép, tông ngã thai phụ ở Lào Cai

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 1/11, Sang điều khiển ô tô chở con trai lưu thông từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân. Khi di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T (SN 1990, trú tại phường Cam Đường) điều khiển xe máy điện.

Đối tượng Võ Tuyết Sang tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang đã có hành vi điều khiển phương tiện áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị P.T.T. di chuyển về phía trước.

Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông. Khi chị P.T.T. điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát xe máy điện, sau đó va chạm vào phần đuôi xe máy điện của chị P.T.T. khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường.

Chị P.T.T. được xác định đang mang thai và được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Hiện Công an phường Lào Cai đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.