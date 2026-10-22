Khởi tố nữ tài xế Lexus tăng ga bỏ chạy khi bị CSGT dừng xe ở Lào Cai

Ngày 22/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh (32 tuổi, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng đối với Lê Kim Anh (Ảnh: CACC).

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 16h05 ngày 19/10, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Trần Phú, phường Cam Đường thì phát hiện ô tô Lexus mang biển kiểm soát 24A-412.53 do Lê Kim Anh điều khiển chạy với tốc độ 59km/h tại đoạn đường có tốc độ tối đa cho phép 50km/h.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, khi được thông báo lỗi vi phạm, nữ tài xế không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu vào vị trí làm việc, Kim Anh không chấp hành mà lên ô tô, đóng cửa, nổ máy định rời đi. Mặc dù cán bộ CSGT cùng 2 cán bộ cảnh sát cơ động nhiều lần ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, nữ tài xế vẫn điều khiển ô tô tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau khi xảy ra sự việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Cam Đường tiến hành xác minh, yêu cầu Kim Anh đưa phương tiện trở lại hiện trường để lập biên bản và tạm giữ ô tô theo quy định.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nữ tài xế không có nồng độ cồn và không phát hiện chất ma túy trong cơ thể. Tại cơ quan công an, Lê Kim Anh thừa nhận hành vi vi phạm, bày tỏ sự hối hận và xin lỗi các cán bộ trong tổ công tác.

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.