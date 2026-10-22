Khởi tố nữ tài xế Lexus bỏ chạy khi bị CSGT xử lý lỗi quá tốc độ

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố bị can Lê Kim Anh (SN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 16h05 ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Phú, phường Cam Đường, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện ô tô biển kiểm soát 24A-412.53 do Lê Kim Anh điều khiển chạy với tốc độ 59 km/h tại đoạn đường có giới hạn tốc độ 50 km/h.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, sau khi được thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu xuất trình giấy tờ theo quy định, Lê Kim Anh không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe.

Lê Kim Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh CACC

Khi được yêu cầu vào vị trí làm việc, Lê Kim Anh không chấp hành mà lên xe, đóng cửa, nổ máy và cố tình điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Mặc dù cán bộ Cảnh sát giao thông và 2 cán bộ Cảnh sát cơ động nhiều lần ra tín hiệu, yêu cầu dừng xe để làm việc, người này vẫn tiếp tục điều khiển ô tô tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Cam Đường xác minh, làm rõ vụ việc; yêu cầu Lê Kim Anh đưa ô tô trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định. Kết quả kiểm tra cho thấy nữ tài xế không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh về tội "Chống người thi hành công vụ". Viện KSND tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.