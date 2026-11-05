Khởi tố nữ tài xế lái ô tô gây rối trật tự công cộng ở Lào Cai

Ngày 5/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.T.S (SN 1990, trú tại tổ dân phố 25 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với V.T.S.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô màu hồng, mang biển kiểm soát 24A-376.xx, liên tục chèn ép, áp sát một người phụ nữ điều khiển xe máy điện.

Sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi tài xế lái ô tô đâm vào đuôi xe máy khiến nạn nhân ngã xuống lòng đường. Clip nhanh chóng thu hút dư luận xã hội với sự bất bình gay gắt trước hành vi vi phạm giao thông coi thường pháp luật.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Lào Cai đã nhanh chóng xác minh và triệu tập người điều khiển ô tô tới trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, S khai nhận, khoảng 15 giờ ngày 01/11/2026, S lái ô tô chở con trai di chuyển trên đường Hoàng Liên (thuộc tổ dân phố 24 Kim Tân, phường Lào Cai). Do chuyển hướng không bật đèn tín hiệu (xi nhan), S phát sinh mâu thuẫn lời qua tiếng lại với chị P.T.T (SN 1990, trú tại phường Cam Đường) đang điều khiển xe máy điện.

Công an phường Lào Cai đã nhanh chóng xác minh và triệu tập người điều khiển ô tô.

Sự việc không dừng lại ở cãi vã, S đã dùng ô tô áp sát, chèn ép không cho xe máy điện vượt lên. Thậm chí, nữ tài xế này còn đánh lái xoay ngang chiếc xe giữa đường, gây cản trở giao thông. Khi chị T vượt lên dừng chờ đèn đỏ, S tiếp tục điều khiển ô tô tiến sát và đâm thẳng vào đuôi xe máy điện khiến chị T cùng phương tiện ngã ra đường.

Qua xác minh, nạn nhân P.T.T đang trong thời kỳ mang thai. Ngay sau vụ va chạm, chị T đã được đưa tới Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai để cấp cứu và theo dõi sức khỏe.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.