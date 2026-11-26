Bị can Trần Thu Hà. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ tai nạn xảy ra ngày 17/10/2026 trên đường Quang Trung, thuộc tổ 1, khu Thanh Sơn 2, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm này, Trần Thu Hà điều khiển ô tô con thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 14X1-382.61 do anh T.Đ.L (SN 1981) điều khiển, chở theo vợ là chị N.T.T.H (SN 1994), cùng trú tại khu Lâm Sinh 1, phường Đông Mai.

Hậu quả, anh T.Đ.L tử vong trên đường đi cấp cứu, chị N.T.T.H bị thương.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc Trần Thu Hà điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, không đi đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm với xe mô tô.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thu Hà về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.