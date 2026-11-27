Bị can Trần Thu Hà. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Ngày 27/11, Công an TP Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Yên Tử, TP Quảng Ninh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 17/10/2026, tại đường Quang Trung, thuộc tổ 1, khu Thanh Sơn 2, phường Uông Bí, TP Quảng Ninh, Trần Thu Hà điều khiển ô tô con xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 14X1-382.61 do anh T.Đ.L (SN 1981, trú tại phường Đông Mai, TP Quảng Ninh) điều khiển, chở theo vợ là chị N.T.T.H (SN 1994). Hậu quả, anh L tử vong trên đường đi cấp cứu, chị H bị thương.

Qua điều tra, xác minh và căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc Hà điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, không đi đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm với xe mô tô.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của việc không tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông. Người điều khiển phương tiện cần tập trung quan sát, đi đúng phần đường, làn đường và làm chủ tốc độ để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.