Khởi tố nữ tài xế chống người thi hành công vụ ở Lào Cai

Thông tin từ công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với một nữ tài xế về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Danh tính đối tượng được xác định là Lê Kim Anh (SN 1994) trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, khoảng 16h05 ngày 19.10, tại đường Trần Phú (Phường Cam Đường, Lào Cai), một ô tô mang BKS 24A-412.53 di chuyển với tốc độ 59km/h trên đoạn đường giới hạn tốc độ 50km/h.

Ngay khi phát hiện vi phạm, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, ban đầu đối tượng Lê Kim Anh chấp hành yêu cầu nhưng sau đó không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan khác.

Trong lúc tổ công tác đang kiểm tra, nữ tài xế quay lại ô tô, chốt cửa, nổ máy cho xe tiến lên phía trước, sau đó lùi lại trước khi tăng ga bỏ chạy, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng.

Nữ tài xế chốt cửa, nhấn ga tháo chạy. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngay chiều cùng ngày, nữ tài xế được yêu cầu đưa phương tiện trở lại làm việc, lập biên bản và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Qua kết quả kiểm tra ban đầu, tài xế không có nồng độ cồn, âm tính với ma tuý tại thời điểm kiểm tra.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.