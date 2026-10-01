Khởi tố 'nữ quái' chiếm đoạt 15,4 tỷ đồng bằng thủ đoạn lừa gom vốn kinh doanh

Ngày 01/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú tại K146 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố Trần Thị Mỹ Hạnh.

Theo CQĐT, từ tháng 7/2025, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Thị Mỹ Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng sỉ, hàng thanh lý về hàng gia dụng, điện máy, quần áo… cần góp vốn để mua bán, sang tay để hưởng lợi nhuận cao.

Để tạo lòng tin và nhằm huy động được tiền, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn.

Nhận được tiền của những người góp vốn, Hạnh dùng để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước đó để tiếp tục lấy lòng tin và càng huy động số tiền lớn hơn.

Trên thực tế, Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như đã thông tin mà sử dụng tiền của những người góp vốn vào việc trả nợ, đóng biêu hụi, chi tiêu cá nhân, trả cho những người góp vốn trước.

Bị can Trần Thị Mỹ Hạnh.

Qua điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bước đầu, xác định Hạnh chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo, cá nhân, tổ chức nào đã chuyển tiền, góp vốn cho Trần Thị Mỹ Hạnh với phương thức, thủ đoạn tương tự, đề nghị sớm liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Lê Thanh An, số điện thoại 0905.680.890 để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và giải quyết theo quy định pháp luật.