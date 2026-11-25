Trước đó, khoảng 7h45 ngày 18/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Đối tượng Sarah Therese cùng tang vật tại cơ quan chức năng

Qua kiểm tra chiếc vali màu đen của Sarah Therese (SN 1993, quốc tịch Australia), lực lượng chức năng phát hiện 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn.

Tang vật được phát hiện trong hành lý của Sarah Therese

Theo lời khai ban đầu, Sarah Therese được một người đàn ông liên hệ, thuê vận chuyển số súng, đạn nói trên từ Lào vào Việt Nam để nhận tiền công.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.