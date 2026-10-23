Khởi tố nữ giám đốc đứng sau vụ làm đường cát giả quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát sau khi phát hiện đường được pha trộn, sang chiết và đóng gói bằng bao bì giả mạo nhằm thu lợi bất chính.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (SN 1994, trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu, để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Châu Bích Ngà. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Trước đó, ngày 6/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn, sang chiết và đóng gói đường thành phẩm mang nhãn hiệu, bao bì và thông tin nguồn gốc của Công ty TNHH MTV MQ để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 70 tấn đường cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ việc pha trộn, sang chiết. Trong số đó có 10 tấn đường đã được pha trộn, chuẩn bị đưa ra thị trường.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Châu Bích Ngà đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên làm giả nhãn hiệu, bao bì và thông tin về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đường cát mang thương hiệu Công ty TNHH MTV MQ nhằm tiêu thụ trên thị trường để thu lợi bất chính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.