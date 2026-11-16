Khởi tố nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng bằng chiêu góp vốn bất động sản

Trước đó, Công an TP.HCM tiếp nhận thông tin tố giác của người dân về việc bà Thái Thị Thu Đào, đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Langbiang và Công ty CP Redeyes, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức góp vốn đầu tư mua bán bất động sản.

Thái Thị Thu Đào tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC).

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM xác định Đào đầu tư mua, bán vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB thông qua sàn giao dịch trực tuyến về ngoại hối và bị thua lỗ.

Để huy động vốn tiếp tục đầu tư vàng trực tuyến, bà Đào đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán đất, tự xác định mức lợi nhuận và cam kết vòng quay vốn nhanh, mỗi khoản giao dịch trong khoảng 5 - 10 ngày.

Những thông tin này khiến các bị hại tin tưởng, chuyển tiền góp vốn. Bà Đào lấy tiền của người góp vốn sau để chuyển trả cho những người góp vốn trước; số tiền còn lại được sử dụng để đầu tư trên sàn XTB.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5/2022 - 11/2022, bà Đào đã đưa ra thông tin về việc mua bán đất 83 lần, khiến các bị hại nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền hơn 1.340 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà Đào chiếm đoạt hơn 20,5 tỷ đồng từ các bị hại.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định bà Đào sử dụng pháp nhân Công ty CP Redeyes do bà làm Tổng giám đốc để đưa ra thông tin gian dối về nguồn vốn và tiến độ giải ngân các chương trình, dự án liên quan đến công ty. Qua đó, nhiều cá nhân tin tưởng ký thỏa thuận và chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền, bà Đào tiếp tục đưa ra thông tin không có thật để yêu cầu các cá nhân chuyển thêm tiền. Số tiền này được sử dụng để giao dịch mua vàng trực tuyến trên các sàn Exness, XM, thay vì thực hiện công việc đã giới thiệu, thỏa thuận với những người chuyển tiền. Qua đó, cơ quan điều tra xác định bà Đào chiếm đoạt hơn 13,4 tỷ đồng.