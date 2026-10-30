Khởi tố nhóm thiếu niên dùng vũ khí quân dụng chém 3 người thương tích đến 32%

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 01 đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa Bùi Thành Lộc (sinh năm 2007, ngụ ấp Sóc Tro Dưới, xã Lưu Nghiệp Anh) với anh L.T.T (sinh năm 2005, ngụ ấp An Quảng Hữu, xã Lưu Nghiệp Anh).

Vào ngày 28/4/2026, Lộc đã bàn bạc, thống nhất với Thạch Vũ (sinh năm 2006, ngụ ấp Leng, xã Tập Sơn), Từ Khang Trang (sinh năm 2004, ngụ ấp Nô Pộk, xã Nhị Trường) và Sơn Trí (sinh năm 2009, ngụ ấp Leng, xã Tập Sơn) mang theo hung khí đi tìm anh L.T.T để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với 04 đối tượng (Ảnh: CACC)

Khi phát hiện anh L.T.T cùng một số người khác đang ngồi uống bia tại ấp Sóc Tro Dưới, xã Lưu Nghiệp Anh, Lộc nhanh chóng tiếp cận để nói chuyện. Vừa gặp mặt, hai bên đã xảy ra xô xát. Nhóm của Lộc đã dùng hung khí chém liên tiếp, gây thương tích cho anh L.T.T cùng hai người có mặt là anh C.V.K và anh H.V.K. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Kết quả trưng cầu giám định pháp y thương tích xác định: anh L.T.T bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 6%, anh C.V.K bị thương tích 13%, và anh H.V.K bị thương tích nặng nhất với tỷ lệ lên đến 32%. Qua quá trình đấu tranh, điều tra kỹ thuật hình sự, cơ quan công an xác định hung khí mà các đối tượng sử dụng là vũ khí quân dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vai trò, hành vi cụ thể của từng đối tượng liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.