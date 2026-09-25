Khởi tố nhóm thanh thiếu niên trong độ tuổi vị thành niên về tội gây rối trật tự

Ngày 25.9, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, đơn vị này đã khởi tố nhóm đối tượng để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Quốc lộ 34, thuộc xóm Vũ Nông, xã Tĩnh Túc.

Danh tính các đối tượng gồm Thào Văn Hại (SN 2007); L.T.V. (SN 2009); G.X.T. (SN 2008); G.V.Đ. (SN 2010) và L.V.Đ. (SN 2009), cùng trú thôn Đán Mẩy, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài ra còn có N.V.T. (SN 2009), trú xóm Khuổi Mỵ và H.V.M. (SN 2009) trú xóm Nặm Dân, cùng thuộc xã Ca Thành, tỉnh Cao Bằng.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 12.7, Công an xã Tĩnh Túc (Cao Bằng) tiếp nhận tin báo của người dân về một nhóm thanh thiếu niên gây mất an ninh, trật tự tại khu vực Cua N (Quốc lộ 34).

Theo thông tin ban đầu, nhóm này sử dụng dụng cụ chơi bi-a và thanh sắt để đuổi đánh nhau, sau đó dùng dao đe dọa nhau, nhưng vụ việc không gây thương tích cho người khác.

Hiện Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các bị can theo quy định pháp luật.