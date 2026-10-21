Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối, chém người

Ngày 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý, xử lý nghiêm các đối tượng trong vụ đuổi đánh, dùng kiếm chém người gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Linh Sơn.

Thời gian qua, Công an Thanh Hóa đã thụ lý nhiều vụ án liên quan đến các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ.

Thời gian qua, trào lưu tụ tập “đi lượn đường" của một bộ phận thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều biến tướng phức tạp. Tình trạng mang theo vũ khí nguy hiểm, sẵn sàng khiêu khích, rượt đuổi, tấn công vô cớ chỉ vì những mâu thuẫn bốc đồng đã không còn là vụ việc hy hữu, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Rạng sáng ngày 4/10 trên tuyến Quốc lộ 15A và các đường liên xã thuộc thôn Lê Lợi, xã Linh Sơn, có 3 thanh thiếu niên (từ 15 đến 17 tuổi) chở nhau trên 1 xe máy đã chạm mặt nhóm khác gồm hơn 10 thanh thiếu niên đi trên 7 xe mô tô.

Dù không hề có mâu thuẫn từ trước, chỉ qua vài lời thách thức và ánh nhìn "ngứa mắt", nhóm đối tượng đông hơn đã rút kiếm rượt đuổi quyết liệt.

Hậu quả, các đối tượng đã manh động dùng kiếm chém L.T.P (SN 2009) và L.T.D (SN 2008) bị thương tích nặng tại vùng bàn tay và lưng, phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã làm rõ danh tính các đối tượng trực tiếp tham gia, tạm giữ phương tiện và thu giữ hung khí gây án.

Hồ sơ vụ việc đang được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý giờ giấc, mối quan hệ bạn bè của con em, đặc biệt là khoảng thời gian từ tối đến rạng sáng. Gia đình tuyệt đối không giao xe mô tô, xe máy cho con em khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe, đồng thời thường xuyên tâm sự để kịp thời uốn nắn các biểu hiện lệch chuẩn.

Bên cạnh đó, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở trong việc quản lý học sinh cá biệt. Người dân khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm mang theo hung khí, nẹt pô, lạng lách cần kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa.