Khởi tố nhóm 'quái xế thích thể hiện' trên Quốc lộ N2B

Ngày 23/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gồm: Phan Vĩ Khang, Huỳnh Thiên Lâm, Lương Minh Sang, Bùi Ngọc Lin, Dương Văn Ngoan, Trần Thành Nam, Nguyễn Hữu Luân và Ngô Quốc Bảo (từ 19 đến 29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSGT phát hiện đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô chạy vào đường cấm thuộc tuyến Quốc lộ N2B với tốc độ cao. Clip thu hút nhiều lượt xem và bình luận bức xúc về việc nhóm thanh niên điều khiển xe môtô đi vào đường cấm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Các đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng CSGT và Công an các xã, phường nơi các đối tượng cư trú để mời làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do hiếu thắng, muốn thể hiện bản thân nên cùng nhau tụ tập, điều khiển xe môtô tốc độ cao, nằm trên yên xe, lạng lách, đánh võng trên tuyến Quốc lộ N2B, đoạn thuộc ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Vụ việc trên là lời cảnh báo đối với các thanh thiếu niên thích thể hiện bản thân, coi thường các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Việc tụ tập, điều khiển xe môtô chạy thành hàng ngang, nằm trên yên xe, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng tại khu vực đường cấm không chỉ vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cần bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.