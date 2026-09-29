Khởi tố nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng đá cuội giả đá thiên thạch

Đối tượng Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974) giữ vai trò cầm đầu. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng dùng đá cuội giả làm “đá thiên thạch có giá trị hàng triệu đô la Mỹ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974) giữ vai trò cầm đầu, cùng Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1978, ngụ tại thành phố Cần Thơ), Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1980, ngụ tại thành phố Cần Thơ), Ka Dẻh (sinh năm 1992, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1977, ngụ tại tỉnh An Giang) phân vai làm chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân. Nhóm này giới thiệu đá cuội là “đá thiên thạch” có giá trị lớn nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Dũng tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng nêu trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tang vật đá cuội giả làm “đá thiên thạch có giá trị hàng triệu đô la Mỹ”. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thận trọng trước lời mời mua bán, đầu tư vào những vật được giới thiệu có giá trị đặc biệt cao nhưng không có căn cứ kiểm chứng. Ai đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra./.