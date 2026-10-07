Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất video bạo lực trên YouTube ở Lào Cai

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm Lê Thế Hưng (SN 1985, biệt danh Hưng Lộc); Trương Văn Nam (SN 1990, biệt danh Nam Phập) và Trịnh Hải Nam (SN 1987, biệt danh Hải Nam Media), cùng trú tại Lào Cai.

Theo kết quả điều tra, nhóm này tổ chức quay phim, sản xuất các nội dung liên quan đến bạo lực, cờ bạc, đánh nhau rồi đăng tải lên kênh YouTube “24.TV”, sau này đổi tên thành “Melody And Lullaby”.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Từ khoảng tháng 5.2019, các đối tượng đã sản xuất nhiều video phim ngắn, trong đó nổi bật là "Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em" và "Thói đời", thu hút tổng cộng gần 7 triệu lượt xem.

Các video trên xuất hiện nhiều hình ảnh sử dụng dao, gậy, kiếm, súng giả cùng các hành vi đánh nhau, đòi nợ, cờ bạc và nhiều nội dung mang tính bạo lực.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng còn nhận tiền để lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim, trong đó Lê Thế Hưng nhận 50 triệu đồng để đưa quảng cáo sản phẩm vào video, Trương Văn Nam nhận 20 triệu đồng tiền tài trợ từ một doanh nghiệp.

Thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai, những video trên không được tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất hoặc đăng ký giấy phép phân loại phim.

Các video có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, cổ xúy hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.