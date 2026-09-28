Khởi tố nhóm đối tượng phát trực tiếp trên TikTok 'thử thách xâm phạm mồ mả'

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trường Tân phát hiện tài khoản TikTok có tên T.V., đăng tải nhiều đoạn video có nội dung xấu, độc; trong đó, có việc 'thử thách xâm phạm mồ mả' nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an xã Trường Tân phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả xác định, chiều 12/9 đối tượng M.X.Đ. (SN 2009, ngụ xã Gia Phúc) và P.T.V. (SN 2009, ngụ xã Trường Tân) thống nhất tổ chức live PK trên ứng dụng TikTok (tính năng cho phép bạn thách đấu cùng với người đang Livestream TikTok với mình xem ai được nhiều like, quà tặng từ người xem hơn).

Nhóm đối tượng bị khởi tố

Theo thỏa thuận, bên thua sẽ phải thực hiện thử thách do bên thắng yêu cầu. Thử thách được thống nhất người thua phải đến nghĩa địa thực hiện hành vi 'xâm phạm mồ mả'.

Sau khi kết thúc thời gian Live PK, M.X.Đ. là người thua và đồng ý thực hiện thử thách. Khoảng 23 giờ 45 ngày 12/9, Đ. phát trực tiếp trên TikTok quá trình thực hiện. Đ. cùng N.T.T. (SN 2008, ngụ xã Gia Phúc) và P.Đ.N. (SN 2010, ngụ xã Trường Tân) đến nghĩa trang nhân dân Đống Bùi (thuộc thôn Quang Đức, xã Trường Tân, TP.Hải Phòng). Tại đây, Đ. thực hiện các hành vi như đã thỏa thuận.

Bước đầu, căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về các hành vi trên.