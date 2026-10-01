Khởi tố nhóm đối tượng ở Quảng Ngãi cắt trộm cáp điện công cộng

Ngày 1/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng trú tại các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm đối tượng cùng tang vật trộm cắp bị Công an xã Đăk Rơ Wa bắt giữ tại chỗ. (Ảnh: Công an xã Đăk Rơ Wa).

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can đối với A.L (sinh năm 1999, trú tại phường Đăk Cấm), A.B (sinh năm 1993, trú tại xã Ngọk Bay), A.C (sinh năm 1999, trú tại phường Kon Tum) và A.H (sinh năm 2002, trú xã Ngọk Bay) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, trên địa bàn các xã phường như Kon Tum, Đăk Rơ Wa... thường xuyên xảy ra tình trạng kẻ gian cắt trộm dây cáp điện, lấy mất nhiều tài sản khác có liên quan. Nhất là hạ tầng lưới điện công cộng của các trụ điện chiếu sáng trên tuyến đường kết nối thuộc thôn Plei Groi, xã Đăk Rơ Wa.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Đăk Rơ Wa rà soát, nhận diện các nhóm đối tượng khả nghi và mật phục bắt giữ. Qua đó, trong đêm khuya khi nhóm 3 đối tượng trên đang thực hiện hành vi tháo dỡ, cắt trộm dây cáp điện tại các trụ điện thuộc thôn Plei Groi, xã Đăk Rơ Wa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đoạn dây cáp đồng cùng toàn bộ tang vật, dụng cụ phạm tội. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ vai trò, hành vi đồng phạm của A.H trong việc tham gia thực hiện hành vi trộm cắp tài sản cùng nhóm đối tượng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.