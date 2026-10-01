Khởi tố nhóm đối tượng manh động cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai các đối tượng (từ trái sang): Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Tâm, Mai Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến.

Trước đó, khoảng 23 giờ, ngày 24-9, Công an xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên, nhận được tin báo của anh L.C.T. (sinh năm 1981, trú tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về việc anh bị một nhóm đối tượng bắt giữ, khống chế, cướp tài sản tại xã Vô Tranh, sau đó đưa đến xã Phượng Tiến trói vào gốc cây rồi bỏ trốn.

Anh T. sau đó tự thoát trói được và trình báo số tiền bị cướp là hơn 1,8 tỷ đồng, 1 xe ô tô bán tải và một số tài sản khác.

Nhận thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng, Công an xã đã khẩn trương xác định và bảo vệ hiện trường, báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp giải quyết.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai các tổ công tác đến hiện trường; khoanh vùng đối tượng nghi vấn, tiến hành truy xét nóng theo các manh mối.

Lực lượng điều tra xác định đây là một nhóm đối tượng manh động, có chuẩn bị kỹ lưỡng và rất có thể gây án xong sẽ bỏ trốn ra nước ngoài.

Trên cơ sở kết quả rà soát, khoanh vùng đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng gây án gồm: Mai Văn Dũng, sinh năm 1983, trú tại xã Phú Lương; Lê Văn Dũng, sinh năm 1982, trú tại xã An Khánh; Hoàng Quyết Tiến, sinh năm 1988, trú tại xã Vô Tranh và Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1992, trú tại phường Quan Triều.

Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các tổ công tác truy xét, bắt giữ; đến chiều và tối 25-9 đã bắt giữ được đối tượng Hoàng Quyết Tiến, Nguyễn Văn Tâm khi chúng đang lẩn trốn tại các xã thuộc địa bàn huyện Phú Lương cũ; đến 18h30 cùng ngày bắt giữ được 2 đối tượng Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng khi chúng đang dùng xe mô tô bỏ trốn đến địa phận tỉnh Ninh Bình.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản, bắt, giữ người trái pháp luật và đánh bạc”; ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Mai Văn Dũng, Lê Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến và Nguyễn Văn Tâm về các hành vi liên quan.

Ngày 30-9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê chuẩn các quyết định trên.