Khởi tố nhóm đối tượng in trái phép 21.000 quyển sách tại TPHCM

Ngày 26-9, Phòng Tham mưu (PV01), Công an TPHCM cho biết, qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn và phát hành xuất bản phẩm, Công an TPHCM phát hiện Công ty TNHH In TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến (sinh năm 1980, ngụ phường Phú Thọ) làm giám đốc đã in ấn, phát hành 21.000 quyển sách khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC01) xác định, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng (sinh năm 1961, ngụ phường Bàn Cờ) đã liên hệ và nhờ Lê Đăng Khôi (sinh năm 1983, ngụ phường Chánh Hưng) đặt in 10 xuất bản phẩm là sách với số lượng 21.000 quyển không có giấy phép. Sau đó, Khôi gửi file sách đặt Công ty TNHH In TM Trần Châu Phúc in ấn và phát hành theo yêu cầu của Phượng.

Công an TPHCM khởi tố nhóm Phượng, Khôi, Tiến (từ trái qua). Ảnh: CA

Ngày 9-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến về tội "Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản" theo điểm a khoản 2 Điều 344 Bộ luật Hình sự.

Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, cơ sở in phải chấp hành nghiêm pháp luật về xuất bản; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi nhận in, không vì lợi nhuận mà tiếp tay in, phát hành sách trái phép. Người dân cần lựa chọn sách có nguồn gốc hợp pháp, không tiêu thụ sách in trái phép và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện vi phạm.