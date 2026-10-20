Khởi tố nhóm đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng dao, vỏ chai bia

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 19/8/2026, xuất phát từ mâu thuẫn và lời thách thức hẹn gặp giải quyết, Lê Văn Muộn (sinh năm 1995, trú tại xã Ba Vinh) chuẩn bị 2 con dao, rủ Lê Thị Thanh Duyên (sinh năm 1990), Phạm Duy Hùng (sinh năm 2010), Đặng Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2010) và Phạm Văn Hợi (sinh năm 2008) cùng tham gia tấn công Phạm Văn Thim (sinh năm 1998, trú tại xã Ba Tơ).

Tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can. Ảnh: CACC

Tại điểm hẹn, Duyên và Muộn bị xác định đã sử dụng chai bia và dao tấn công Thim. Sau đó, Hùng, Khánh và Hợi tiếp tục dùng dao, mũ bảo hiểm, vỏ chai bia, tay và chân đánh nạn nhân. Khi thấy Thim bị thương ở nhiều vị trí, chảy nhiều máu, nhóm này mới dừng tấn công bằng hung khí. Các đối tượng chỉ chấm dứt hành vi khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng làm rõ hành vi của Phạm Văn Thim. Theo đó, trước khi nhóm của Muộn đến, Thim đã chuẩn bị một con dao rựa nhằm mục đích đánh lại Muộn. Khi xảy ra xô xát, Thim cầm rựa chống trả nhưng bị Muộn dùng dao chém trước, sau đó bỏ chạy và làm rơi rựa.

Căn cứ kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, con dao rựa Thim sử dụng thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 75. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Thim có dấu hiệu cấu thành tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Ngày 16/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Muộn, Lê Thị Thanh Duyên, Phạm Duy Hùng, Đặng Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Văn Hợi và Phạm Văn Chưởng về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; đồng thời khởi tố Phạm Văn Thim về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.