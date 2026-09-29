Khởi tố nhóm đối tượng dùng đá cuội giả làm 'đá thiên thạch' để lừa đảo

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Hoàng Giang (SN 1974) được xác định giữ vai trò cầm đầu.

Cùng tham gia còn có Nguyễn Việt Thanh (SN 1978, hiện ngụ tại TP. Cần Thơ), Nguyễn Thanh Dũng (SN 1980, hiện ngụ tại TP. Cần Thơ), Ka Dẻh (SN 1992, hiện ngụ tại tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (SN 1977, hiện ngụ tại tỉnh An Giang).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng phân vai, đóng giả chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân; đồng thời giới thiệu những viên đá cuội là “đá thiên thạch” có giá trị đặc biệt lớn nhằm tạo lòng tin đối với người mua.

Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch, sau đó chiếm đoạt tiền.

Hiện số tiền bị chiếm đoạt đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng nêu trên để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tang vật vụ án.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời mua bán, đầu tư vào các vật được giới thiệu có giá trị đặc biệt cao nhưng không có căn cứ kiểm chứng.

Trường hợp đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, người dân được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra.