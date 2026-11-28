Nhóm đối tượng đánh bạc bị khởi tố.

Trước đó, qua công tác TTKS bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an phường Trần Phú phát hiện, bắt quả tang Châu, Tầm, Cam và Thành có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng tại cánh đồng thuộc địa bàn phường Trần Phú. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ Tây, 9 triệu đồng cùng một số tang vật, tài liệu liên quan. Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan Công an phát hiện thêm Tuấn và Thế cũng liên quan đến sòng bạc nói trên. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.