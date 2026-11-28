Khởi tố nhóm đối tượng 'đỏ đen'
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 27-11 cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can đối với 6 đối tượng: Hồ Sỹ Châu (1976), Bùi Văn Tầm (1983), Mai Đại Cam (1962), Biện Văn Thành (1991), Hồ Sỹ Tuấn (1979), Hồ Sỹ Thế (1991, cùng trú phường Trần Phú, Hà Tĩnh) về hành vi: “Đánh bạc”.
Trước đó, qua công tác TTKS bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an phường Trần Phú phát hiện, bắt quả tang Châu, Tầm, Cam và Thành có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng tại cánh đồng thuộc địa bàn phường Trần Phú. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ Tây, 9 triệu đồng cùng một số tang vật, tài liệu liên quan. Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan Công an phát hiện thêm Tuấn và Thế cũng liên quan đến sòng bạc nói trên. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khoi-to-nhom-doi-tuong-do-den-post361667.html