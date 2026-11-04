Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc trên mạng internet

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đánh bạc trên mạng internet xảy ra từ năm 2024-2025.

Nhóm đối tượng bị khởi tố gồm: Kiều Duy Luân (SN 1993, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên), Ngô Văn Huỳnh (SN 1999, trú tại phường Nhị Chiểu, TP. Hải Phòng), Nguyễn Văn Vinh (SN 1992, trú tại xã Dân Hòa, TP. Hà Nội), Tống Thanh Tùng (SN 1995, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên).

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố thêm 4 bị can liên quan vụ án đánh bạc trên mạng internet xảy ra từ năm 2024-2025. (Ảnh: CAHY).

Trước đó, ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố 2 bị can gồm: Bùi Văn Hậu (SN 1988, trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Đình Tăng (SN 2000, trú tại thôn Duyên Yên, xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên) cùng về tội "Đánh bạc".

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, các đối tượng sử dụng thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động có kết nối mạng internet để truy cập vào website hoặc tải ứng dụng game bài B52, Rikvip.

Sau khi lập tài khoản game, người chơi mua “điểm ảo” nạp vào tài khoản game bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Trường hợp chơi thắng, người chơi sẽ đổi “điểm ảo” thành tiền Việt Nam đồng bằng cách bán “điểm ảo” cho nhà phát hành game.

Theo đó, từ năm 2024-2025, các đối tượng đã đánh bạc trên mạng internet với số tiền hàng trăm triệu đồng, vi phạm quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.