Khởi tố nhóm 'đi leo' gây hậu quả nghiêm trọng trong đêm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời đưa 1 đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương.

Theo điều tra, đêm 03/9/2026, nhóm 9 nam thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 gồm 6 đối tượng ở xã Minh Đài, 2 đối tượng ở xã Tân Sơn và 1 đối tượng ở xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ đã liên lạc rủ nhau đi “Leo”. Đây là tiếng lóng mà các đối tượng sử dụng để chỉ việc tìm những người tham gia giao thông nhằm gây sự, đánh nhau.

Các đối tượng và số hung khí trong vụ án

Trước khi đi, cả bọn tập trung tại xã Minh Đài, chuẩn bị 2 kiếm, 1 ná cao su và 40 vỏ chai bia thủy tinh. Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng tháo biển kiểm soát, đeo khẩu trang, chia nhau điều khiển 5 xe mô tô di chuyển theo tuyến đường TL316 đến xã Thanh Sơn để tìm người đánh nhau.

Khi đến địa bàn xã Thanh Sơn, đám này phát hiện 2 nam thanh niên đi cùng một xe mô tô. Lập tức, chúng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, liên tục rú ga, khiêu khích và truy đuổi, khiến 2 nam thanh niên hoảng sợ, tăng tốc bỏ chạy. Nhóm đối tượng tiếp tục dồn đuổi, đồng thời ném vỏ chai thủy tinh về phía những người này.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Xuân Lộc, xã Đào Xá, nhằm tránh sự truy đuổi, 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô rẽ trái vào khu dân cư thì bị một xe mô tô trong nhóm đối tượng đi cùng chiều va chạm. Hậu quả, 1 nam thanh niên ngồi phía sau bị gãy xương 1/3 dưới cẳng chân trái. Đáng chú ý, sau khi xảy ra vụ việc, một số đối tượng còn đập phá phương tiện của người bị nạn và lấy biển kiểm soát mang về nhà cất giấu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả điều tra, xác minh hành vi của từng đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8/9 đối tượng. Đối với 01 đối tượng còn lại, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương theo quy định.