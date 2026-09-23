Khởi tố nhóm cán bộ nhận hối lộ để làm ngơ, hợp thức hóa và cấp điện nước cho công trình vi phạm

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các hành vi “đưa, nhận, môi giới hối lộ”; “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CA

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Cùng với đó, 5 đối tượng bị khởi tố do có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.