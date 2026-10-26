Khởi tố nhiều vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh

Tình trạng trộm cắp sâm Ngọc Linh tại các vườn sâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến tài sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Trước thực trạng đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung tiếp nhận, xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Theo thống kê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 13 nguồn tin về tội phạm trộm cắp tài sản liên quan đến sâm Ngọc Linh. Trong đó, đã khởi tố 7 vụ án, tạm đình chỉ giải quyết 4 vụ và đang xác minh, giải quyết 2 vụ.

Trong số 7 vụ án đã khởi tố, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đến nay, đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 vụ với 21 bị can; 1 vụ với 1 bị can đang tiếp tục được điều tra. Các kết quả trên thể hiện sự chủ động của lực lượng Công an trong công tác phát hiện, xác minh và xử lý hành vi xâm phạm tài sản liên quan đến loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận, giải quyết 13 nguồn tin về tội phạm trộm cắp tài sản liên quan đến sâm Ngọc Linh.

Việc kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các vụ trộm cắp không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của doanh nghiệp mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh báo và phòng ngừa các hành vi xâm phạm tài sản tại những khu vực trồng sâm.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình điều tra các vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh, công tác giám định có vai trò quan trọng, trực tiếp phục vụ việc xác định đối tượng tài sản bị xâm phạm, định giá tài sản, đánh giá tính chất, mức độ thiệt hại và làm căn cứ xem xét khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trưng cầu giám định viên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi giám định, xác định các mẫu thực vật bị trộm cắp có phải là sâm Ngọc Linh hay không, cũng như xác định tuổi của từng cây.

Trong quá trình thực hiện, giám định viên phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra, đối chiếu ADN với mẫu đối chứng sâm Ngọc Linh, làm căn cứ trả lời cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, hoạt động giám định hiện gặp một số khó khăn như số lượng tang vật trong một số vụ án lớn, mỗi củ sâm Ngọc Linh phải thực hiện một lần giám định gen, không áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hoặc mẫu đại diện. Điều này khiến thời gian giám định kéo dài, ảnh hưởng đến thời hạn điều tra, xử lý vụ việc.

Bên cạnh đó, chi phí giám định tương đối cao, khoảng 700.000 đồng/mẫu. Có trường hợp tổng kinh phí giám định lớn hơn nhiều lần giá trị tang vật, vượt dự toán kinh phí giám định tư pháp, dẫn đến khó khăn, chậm trễ trong việc thanh toán, quyết toán với đơn vị thực hiện giám định.

Đáng lưu ý, việc cắt mẫu để giám định gen có thể ảnh hưởng đến chất lượng tang vật, làm giảm tỷ lệ sống khi trồng lại, tác động đến quyền lợi của người bị hại. Một số trường hợp, người bị hại đề nghị không lấy mẫu giám định, gây khó khăn cho quá trình xác minh, thu thập chứng cứ và giải quyết vụ án.

Sâm Ngọc Linh được trồng nhiều ở các xã Măng Ri, Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi.

Những khó khăn trên đặt ra yêu cầu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan điều tra, đơn vị giám định và các cơ quan chuyên môn, nhằm nâng cao hiệu quả giám định, bảo đảm tiến độ xử lý vụ án, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến giá trị và khả năng phục hồi của tang vật.

Theo lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, thời gian tới lực lượng Công an sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản liên quan đến sâm Ngọc Linh nói riêng.

Trong đó, lực lượng Công an sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và người dân xây dựng phương án bảo vệ tài sản phù hợp; chú trọng củng cố hàng rào, bố trí chốt bảo vệ, lắp đặt camera giám sát, hệ thống chiếu sáng và thiết bị cảnh báo. Đồng thời, tiếp tục duy trì các mô hình tổ tự quản về an ninh, trật tự, vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm tại các khu vực trồng sâm.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh, lực lượng Công an hướng đến nâng cao hiệu quả bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại các vùng trồng sâm Ngọc Linh, bảo vệ giá trị của cây dược liệu quý và tạo điều kiện để hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định, bền vững.