Khởi tố nhiều Giám đốc làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách trên thông qua hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị (tại phường Khai Quang và phường Liên Bảo TP. Vĩnh Yên cũ) nay là phường Vĩnh Phúc.

Các đối tượng đã làm giả các bộ hồ sơ (gồm: Giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, Giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp) để trục lợi chính sách nhằm mua, sở hữu được nhà ở xã hội và thu lời bất chính từ những người mua.

Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam, địa chỉ: ngõ 11, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) và Trần Trọng Đức (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina, địa chỉ: số 5/N2/17, tổ 1, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Công an khám xét 1 công ty liên quan vụ án, Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Phạm Thị Thủy (SN 1991; nơi thường trú: tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ là Nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh) đã cấu kết với Đàm Đình Mạnh (SN 1991, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT; địa chỉ:số 59, phố Đồng Tum, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thị Hương (SN 1988, kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh; địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) để làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức".

Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.