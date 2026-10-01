Khởi tố nhiều đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cơ quan điều tra khởi tố các đối tượng liên quan đến vụ án.

Sau đó, các đối tượng gọi thêm người, sử dụng hung khí đánh nhau, làm một số người bị thương và gây mất ANTT tại địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Krông Ana đã triển khai lực lượng xác minh, bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 30-9. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng có liên quan về các hành vi: “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định để tiếp tục điều tra, xử lý.