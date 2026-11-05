Khởi tố nhiều đối tượng buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố các đối tượng có hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép 4.450kg sản phẩm hải sâm qua biên giới. Ảnh: CAQT

Ngày 2-11, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (1992) và Trần Thanh Hải (1993, cùng trú phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) về hành vi: “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Trước đó, lúc 7 giờ 30 ngày 3-10-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Hải quan và BĐBP tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị) kiểm tra xe đầu kéo BKS 74H-011.38 kéo sơ-mi rơ-moóc BKS 74R-003.88 do Trần Thanh Hải điều khiển, đi cùng Nguyễn Văn Nam là người quản lý phương tiện, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện dưới sàn thùng xe sơ-mi rơ-moóc BKS 74R-003.88 có hầm chứa bí mật, bên trong khoang cất giấu 45 thanh gỗ (6,588m3), không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu, Nguyễn Văn Nam khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch, gặp mặt tại Lào, sau đó bàn bạc với lái xe là Trần Thanh Hải vận chuyển về Việt Nam, để lấy tiền công 30.000.000 đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án: “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam và Trần Thanh Hải. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tương tự, ngày 3-11, Cơ quan Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, bị can đối với các đối tượng: Lê Minh Khánh (1961, trú phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Hùng (1969, trú xã Bình Mỹ, TP Hồ Chí Minh) về hành vi: “Buôn lậu” và Trương Thị Huế (1998, trú xã Nam Cửa Việt, Quảng Trị); Nguyễn Thị Hà (1998, trú xã Lao Bảo, Quảng Trị) về hành vi: “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Nguyễn Văn Nam và Trần Thanh Hải bị bắt giữ có hành vi vận chuyển trái phép 6,588m3 gỗ qua biên giới. Ảnh: CAQT

Theo kết quả điều tra bước đầu, sáng 8-7-2026 Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) và các lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô-tô BKS 29H-112.17 do Hồ Văn Tài (1991, trú xã Lao Bảo) điều khiển và xe ô-tô BKS 74A-353.30 do Phan Thành Trung (2002, trú phường Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển. Kết quả kiểm tra phát hiện trên thùng xe ô-tô BKS 29H-112.17 vận chuyển 89 thùng xốp chứa tổng cộng 4.450kg sản phẩm hải sâm đã sơ chế, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng xác định Khánh và Hùng đã có hành vi buôn lậu sản phẩm động vật hải sâm từ Lào bằng đường tiểu ngạch địa bàn xã Lao Bảo (Quảng Trị) mà không khai báo, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo khai nhận của các đối tượng, Khánh và Hùng đã thỏa thuận thống nhất phân công Hùng sang Thái Lan để kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận giá cả và thuê người vận chuyển hàng hóa thông qua Lào để đưa về Việt Nam, đồng thời thông báo cho Khánh biết để thanh toán tiền. Sau khi hàng hóa vận chuyển về Việt Nam thì giao cho Khánh để chế biến rồi bán kiếm lời. Thông qua quen biết, Hùng thuê Trương Thị Huế, Nguyễn Thị Hà vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam để nhận tiền công.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.