Khởi tố nhiều cán bộ liên quan sai phạm xây dựng, điện, nước

Khởi tố 17 người, làm rõ nhiều sai phạm trong xây dựng, điện, nước

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án về các hành vi “Đưa, nhận, môi giới hối lộ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Vụ án được xác định liên quan đến những sai phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng, cấp điện và cấp nước trên địa bàn thành phố.

Theo Cơ quan CSĐT, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam các bị can liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm trong trật tự đô thị, cấp điện và cấp nước.

Các bị can được xác định có hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ nhằm “chạy” thủ tục cấp điện, cấp nước trái quy định; đồng thời có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của người dân để bỏ qua sai phạm trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà trái phép.

Đáng chú ý, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, số tiền này được nhận để bỏ qua, không xử phạt hoặc xem xét không xử phạt đối với những sai phạm tại nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.

Những hành vi này liên quan trực tiếp đến công tác quản lý trật tự xây dựng và việc xử lý các công trình vi phạm, lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân tại địa phương.

Làm giả hồ sơ để “chạy” thủ tục

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố 5 đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ để đưa, môi giới hối lộ cán bộ Nhà nước.

Mục đích được xác định là nhằm được xây dựng nhà trái phép hoặc thực hiện thủ tục cấp điện, cấp nước trong những trường hợp không đủ điều kiện theo quy định.

Việc sử dụng hồ sơ, giấy tờ giả để hợp thức hóa thủ tục không chỉ liên quan đến hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả mà còn được cơ quan điều tra làm rõ trong mối liên hệ với hành vi đưa, môi giới hối lộ.

Ngoài 13 người nêu trên, 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng cũng bị khởi tố để điều tra.

Theo cơ quan điều tra, những người này bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận hối lộ để ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Mở rộng điều tra vụ án

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, các hành vi được xác định đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, đơn vị điện lực, cấp nước; đồng thời ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp và gây bức xúc trong nhân dân.

Vụ án liên quan đến các lĩnh vực dịch vụ công, dân sinh thiết yếu như quản lý trật tự đô thị, cấp điện, cấp nước. Cơ quan chức năng xác định những hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, nhận hối lộ trong các lĩnh vực này cần được tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.