Khởi tố nhiều cán bộ, đối tượng liên quan vụ án nhận hối lộ trong cấp điện, cấp nước, xây nhà trái phép

Đây là vụ việc liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, cấp điện, cấp nước trên địa bàn.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của giám đốc Công an thành phố, sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 19-9-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam các bị can liên quan đến hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để “chạy” thủ tục cấp điện, cấp nước trái quy định; vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà trái phép.

Cơ quan điều tra khỏi tố các đối tượng liên quan

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua, không xử phạt hoặc xem xét không xử phạt đối với các sai phạm của nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.

Cùng với đó, cơ quan điều tra khởi tố 5 đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ để đưa, môi giới hối lộ cán bộ Nhà nước nhằm được xây dựng nhà trái phép, cấp điện, cấp nước trái quy định.

Ngoài ra, 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận hối lộ nhằm ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Các đối tượng nghe đọc quyết định khởi tố

Theo cơ quan điều tra, các hành vi trên đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, đơn vị điện lực, cấp nước; đồng thời ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp và gây bức xúc cho người dân.

Vụ án được xác định liên quan đến các lĩnh vực dịch vụ công, dân sinh thiết yếu, trong đó có quản lý trật tự đô thị, cấp điện, cấp nước. Đây là những lĩnh vực trực tiếp gắn với đời sống hằng ngày của người dân, do đó các hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, nhận hối lộ dù với số tiền khác nhau đều được cơ quan chức năng tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công Hạnh