Khởi tố nhiều bị can tại 3 cơ sở thẩm mỹ ở Đắk Lắk

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố 3 vụ án để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin công bố, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can tại Viện thẩm mỹ Mega Korea 1, trong đó có Lê Thị Toan - chủ đầu tư; 5 bị can tại cơ sở Mega Gangnam và 4 bị can tại cơ sở JK1. Một số người được xác định cầm đầu bị bắt tạm giam, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố các bị can.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cả 3 cơ sở chỉ được cấp phép thực hiện dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, không có giấy phép khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, để thu hút khách, các cơ sở bị cáo buộc chạy quảng cáo những chương trình “trải nghiệm giá rẻ” trên mạng xã hội. Khi khách hàng đến, một số nhân viên dù không đủ điều kiện hành nghề, không có bằng cấp y khoa vẫn mặc áo blouse trắng, tự giới thiệu là “bác sĩ”, “chuyên gia”.

Theo cơ quan công an, nhóm nhân viên sử dụng các kịch bản tư vấn chuẩn bị sẵn, đưa thông tin không đúng sự thật, thổi phồng tình trạng của khách hàng cũng như hiệu quả của máy móc, công nghệ nhằm thúc đẩy khách mua những gói dịch vụ có giá trị cao.

Đáng chú ý, nhiều kỹ thuật có tính chất xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và các dịch vụ liên quan sinh lý dù không được cấp phép vẫn bị cáo buộc được thực hiện trực tiếp tại các cơ sở.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định tại Mega Korea 1, 17 khách hàng bị chiếm đoạt tổng cộng 321 triệu đồng; tại Mega Gangnam, 11 khách hàng bị thiệt hại 436 triệu đồng; còn tại JK1, 19 khách hàng bị chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng. Tổng số tiền bước đầu được xác định hơn 1 tỷ đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện phương thức hoạt động tương tự tại một số cơ sở, chi nhánh ở các địa phương khác như Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những khách hàng bị thiệt hại liên quan đến các cơ sở nói trên, kể cả các chi nhánh tại địa phương khác, liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình xử lý vụ án.